Euro sub-20. Portugal perde na final com a Espanha por 37-35

A seleção de Portugal perdeu a final do Europeu sub-20 de andebol frente à Espanha por 37-35, em Matosinhos.

Depois de uma primeira parte equilibrada, Portugal colocou-se na frente do encontro no segundo tempo e esteve até com uma vantagem de quatro golos a sete minutos do fim. Começou então a remontada espanhola, que anulou a margem e deu volta à partida.



Esta é a terceira vez que a seleção espanhola vence a competição, enquanto Portugal iguala o seu melhor resultado, o segundo lugar, quando também chegou à final da competição em 2010.

Em seis jogos na prova até ao momento, Portugal tinha somado cinco triunfos e apenas uma derrota, registada quando já estava garantida a passagem às meias-finais. As duas seleções tinham-se encontrado na primeira fase da competição, então com Portugal a vencer poro um golo (36-35).