Pedersen estreia-se a ganhar em grandes voltas na etapa 13 do Tour

Mads Pedersen estreou-se a vencer em grandes voltas, ao conquistar a 13.ª etapa da Volta a França em bicicleta, numa sexta-feira em que tudo se manteve igual na frente da classificação geral individual.

O ciclista dinamarquês da Trek-Segafredo, campeão do mundo em 2019, bateu ao "sprint" o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious), segundo na tirada, e o canadiano Hugo Houle (Israel-Premier Tech), terceiro.

O também dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) terminou os 192,6 quilómetros entre Bourg d'Oisans e Saint-Étienne com o pelotão, a quase seis minutos do vencedor, mas manteve a camisola amarela.

O líder da geral mantém os dois minutos e 22 segundos de vantagem para o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo classificado, e mais quatro segundos para o britânico Geraint Thomas (INEOS), terceiro.

No sábado, realiza-se a 14.ª etapa do Tour. São 192,5 quilómetros a ligar Saint-Étienne a Mende, com cinco prémios de montanha: quatro de terceira categoria e um de segunda, esta quase a chegar à meta.