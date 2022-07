Ana Cabecinha fez a melhor marca pessoal do ano e terminou os 20 quilómetros marcha no 9.º lugar nos Mundiais de Atletismo, a primeira prova com presença portuguesa em Oregon, nos Estados Unidos.

A portuguesa chegou à prova com a 20.ª melhor marca do ano, de 1h31m21s, registo que superou em quase um minuto, terminando a prova com 1h30m29s.

Carolina Costa, a estrear-se na prova, terminou no 25.º lugar, com 1h36m31s, enquanto que Inês Henriques foi 32.ª classificada.