Gonçalo Oliveira nas meias-finais em Idanha-a-Nova

Gonçalo Oliveira apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do ITF M25 de Idanha-a-Nova. O tenista português, 384 do "ranking" mundial, bateu o francês Robin Bertrand (582), em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-2.

O cabeça-de-série número um do torneio esteve pouco mais de uma hora em court para seguir em frente. Nas meias-finais vai defrontar o israelita Ben Patael (553), que nos "quartos" eliminou Pedro Araújo (590), por 6-0 e 6-1.

Na outra meia-final do ITF M25 de Idanha-a-Nova jogam o japonês Rio Noguchi (485) e o francês Terence Atmane (432).