João Sousa falha meia-final do Open da Suécia em pares

João Sousa foi eliminado nos quartos de final do torneio de pares do Open da Suécia, em Bastad, esta quinta-feira.

O tenista português, número 242 do "ranking" mundial de pares, fazia dupla com o amigo espanhol Pablo Carreño Busta (333). Perderam com os italianos Fabio Fognini (30) e Simone Bolelli (33), segundos cabeças de série do torneio, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-1.

No torneio de singulares, João Sousa, número 60 ATP, foi eliminado logo na primeira ronda, pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina (36).