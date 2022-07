Covid-19. Pogacar também fica sem a ajuda de Bennett no Tour

A candidatura de Tadej Pogacar à conquista da Volta a França pela terceira vez consecutiva sofreu, esta terça-feira, mais um revés.

O neozelandês George Bennett testou positivo à Covid-19, o que o forçou a abandonar o Tour e deixou a UAE Emirates com apenas cinco ciclistas no apoio a Pogacar para as duas semanas que restam do Tour.

"Na noite de segunda-feira, George mostrou sintomas. Por uma questão de controlo e conforme o protocolo, realizámos teste à Covid-19, que deu resultado positivo. Por essa razão, não vai estar hoje [esta terça-feira] à partida para a etapa", explicou a UAE, nas redes sociais.

A UAE também já tinha perdido, devido à Covid-19, o norueguês Vegard Stake Laengen. O polaco polaco Rafal Majka também testou positivo, no entanto, a carga viral reduziza permitiu-lhe continuar em prova.

Vida dificultada para Pogacar, que ainda assim está bem destacado na liderança da Volta a França. O esloveno, que procura o tri, tem 39 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma, segundo colocado da classificação geral individual.