"Ranking" WTA não reflete prestações de Rybakina e Jabeur em Wimbledon

Elena Rybakina, vencedora do torneio de Wimbledon, mantém a 23.ª posição no "ranking" mundial, uma vez que o Associação de Ténis Feminino (WTA) tomou a decisão de não contabilizar os pontos do Grand Slam britânico, por discordar da decisão da organização de impedir a inscrição de atletas russos e bielorrussos, devido à invasão da Ucrânia.

Apesar de ter nascido na Rússia, Rybakina compete sob a bandeira do Cazaquistão, depois de aos 19 anos se ter naturalizado cazaque.

A finalista vencida, Ons Jabeur, perde três posições no "ranking" e cai do segundo para o quinto lugar. Iga Swiatek mantém a liderança, agora com Anett Kontaveita no segundo posto. A tenista da Estónia está na frente da grega Maria Sakkari, que também ganha uma posição.

Entre as portuguesas, destaque para Francisca Jorge que atinge a sua melhor classificação de sempre, ao ascender 61 lugares para a posição 316. Inês Murta é a número dois nacional, no lugar 688.