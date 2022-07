Pelotão sem casos de Covid-19 após testes protocolares no Tour

Os testes de deteção do coronavírus realizados no domingo aos ciclistas participantes na 109.ª Volta a França deram todos negativos, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI), esta segunda-feira.

A federação internacional precisa que, no seguimento do protocolo sanitário estabelecido no contexto da pandemia de Covid-19, "todos os ciclistas a participar na Volta a França foram testados na noite de 10 de julho".

"Todos os testes foram negativos", completa a UCI, alertando, no entanto, para a necessidade de "todos os participantes" continuarem "a usar máscara, manter uma distância física suficiente e desinfetar as mãos com frequência".

Os três casos de Covid-19 detetados em ciclistas da 109.ª "Grande Boucle" este fim de semana faziam temer uma nova vaga da doença semelhante à registada na Volta a Suíça, a menos de duas semanas do arranque do Tour, que levou a dezenas de abandonos e que colocou em causa a participação de vários corredores, como o português Nelson Oliveira (Movistar), na prova francesa.