Djokovic conquista Wimbledon, mas cai para sétimo no "ranking"

O sérvio Novak Djokovic, que no domingo conquistou o sétimo título em Wimbledon, desceu do terceiro para o sétimo lugar da hierarquia do ténis mundial, devido ao facto de este ano o torneio londrino não pontuar para o "ranking" ATP.

Apesar do triunfo frente ao australiano Nick Kyrgios, que lhe garantiu o 21.º torneio do Grand Slam da carreira, Djokovic desceu quatro lugares na classificação, uma vez que perdeu os dois mil pontos conseguidos com a vitória em Wimbledon, no ano passado, quando derrotou na final o italiano Matteo Berrenttini. A tabela continua a ser liderada pelo russo Daniil Medvedev, impedido pelos organizadores de disputar o torneio de Wimbledon, tal como os jogadores bielorrussos, devido à invasão armada à Ucrânia. A decisão da organização do torneio londrino foi reprovada pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que decidiu não atribuir pontos pela prestação na prova, que terminou no domingo.