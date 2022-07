Turco Altug Celikbilek sagra-se bicampeão do Porto Open

O tenista turco Altug Celikbilek sagrou-se, este domingo, bicampeão do Porto Open, ao beneficiar da desistência, por lesão, do australiano Christopher O’Connell, no segundo set da final.

Celikbilek, de 25 anos, número 179 do "ranking" ATP, impôs-se no primeiro parcial por 7-6 (7-5) e liderava o segundo por 3-1, quando o O'Connell (179) se retirou por lesão.

O turco conquistou, assim, o segundo título consecutivo no Monte Aventino e o terceiro título Challenger da carreira. No ano passado, além do Porto, também triunfou em Pozoblanco, Espanha.