Ruben Guerreiro forçado a abandonar a Volta a França

É o fim de uma participação muito acidentada de Ruben Guerreiro no Tour. O ciclista português entrou na prova com grandes aspirações e era apontado como um dos candidatos a terminar no "top-10" .

No entanto, uma queda forte sofrida logo no início do Tour acabou com as aspirações que poderia ter na classificação geral. Ruben voltou à estrada, com queixas físicas, e aguentou até à 8.ª etapa. Abandona antes do segundo dia de descanso da prova, quando era 76.º classificado.



A representação portuguesa no Tour fica resumida a Nelson Oliveira, da Movistar.