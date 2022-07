Pedro Sousa na final do "qualifying" do Open de Bastad

Pedro Sousa está a uma vitória de garantir lugar no quadro principal do Open de Bastad, na Suécia, depois de na 1.ª ronda do "qualifying" ter conseguido um do seus melhores triunfos da temporada.

O tenista português, 391 do "ranking" mundial, bateu o argentino Facundo Bagnis (102), em dois sets, por 6-4 e 7-6.

Na 2.ª ronda, a eliminatória final da qualificação, Pedro Sousa defronta, na segunda-feira, vencedor do encontro entre o espanhol Jaume Munar, número 71 do mundo, e o chileno Nicolas Jarry (121).

Pedro Sousa procura juntar-se a João Sousa, número um nacional e 60 do mundo, no quadro principal do torneio sueco, de categoria ATP 250. João Sousa tem encontro marcado com o espanhol Davidovich Fokina (37), na 1.ª ronda.

João Sousa também vai competir no torneio de pares, ao lado do espanhol Pablo Carreño Busta. A dupla ibérica defronta o russo Aslan Karatsev e o austríaco Philipp Oswald, na ronda inaugural.