Wout van Aert "bisa" no Tour e agarra a camisola verde

Wout van Aert venceu a 8.ª etapa da Volta a França, este sábado, em Lausanne. No dia em que o pelotão chegou à Suíça, para uma passagem de dois dias, o ciclista belga da Jumbo-Visma bateu a concorrência num "sprint" que não contou com os grandes especialistas, porque a meta estava instalada numa contagem de montanha de terceira categoria.



Michael Matthews, da BikeExchange, e o camisola amarela, Tadej Pogacar, lutaram até ao fim com van Aert, mas o belga foi mais forte e conquistou a segunda vitória nesta edição do Tour.

O ciclista da Jumbo, que já andou de amarelo, veste a camisola verde e a vantagem que tem sobre os concorrentes já é tão larga que dificilmente perderá a classificação por pontos.

Ao ser terceiro na etapa, Pogacar bonifica quatro segundos e na geral aumenta a vantagem sobre Jonas Vingegaard, que chegou na oitava posição.

O vencedor das duas últimas edições da Volta a França tem agora uma distância de 39 segundos para o dinamarquês da Jumbo-Visma. O terceiro é o britânico Geraint Thomas, da INEOS, a 1'14 do líder.

Os dois portugueses em prova não chegaram no grupo da frente a Lausanne. Ruben Guerreiro, da EF Education-Easypost, foi 58.º do dia, a 2'18 do vencedor. Nelson Oliveira, da Movistar, foi 93.º, a pouco menos de cinco minutos de van Aert.

Na geral, Nelson Oliveira cai para a 52.ª posição, a 18'32 de Pogacar. Ruben Guerreiro ganha quatro posições, é 76.º, a mais de 27 minutos do líder.

No domingo, o pelotão cumpre o segundo dia nas estradas da Suíça, mas já termina de novo em França, com meta na estância de esqui de Les Portes du Soleil. O dia começa em Aigle e prolonga-se por 192,9 km, com quatro contagens de montanha: duas de primeira categoria, uma de segunda categoria e outra de quarta.