Nuno Borges e Francisco Cabral perdem final do Porto Open

Nuno Borges e Francisco Cabral foram derrotados na final do Porto Open, em ténis. A dupla portuguesa, que este ano venceu o Estoril Open, perdeu o jogo do título para os indianos Yuki Bhambri e Saketh Myneni.

Bhambri, número 205 no "ranking" de pares, e Myneni, 145, venceram o encontro, pelos parciais de 6-4, 3-6 3 10-6.

Cabral (67) e Borges (90) eram favoritos, contavam com apoio do público no Monte Aventino, mas não conseguiram conquistar mais um título no circuito Challenger.

O Porto Open termina no domingo, com a final de singulares, entre o australiano Christopher O'Connell (108) e o turco Altug Celikbilek (179).