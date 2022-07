Kikas termina Ballito Pro de surf no quinto lugar

O surfista português Frederico Morais foi eliminado nos quartos de final do Ballito Pro, prova das Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na África do Sul, terminando no quinto lugar.

Depois de ter imperado nos oitavos de final com um total de 10,70 pontos, frente ao australiano Mikey McDonagh (6,83), que cometeu uma interferência nos instantes finais do oitavo "heat", o surfista cascalense caiu, depois, diante do italiano Leonardo Fioravanti, que amealhou um total de 16,50, contra os 14,40 do luso.

Com este desfecho, a prova das Challenger Series fica sem atletas portugueses, já que Vasco Ribeiro tinha falhado o acesso aos 'oitavos', na sexta-feira, fruto dos 9,47 pontos conseguidos, insuficientes para ultrapassar os 12,84 do sul-africano Luke Thompson e 10 do francês Timothe Bisso.

No quadro feminino, a última surfista portuguesa em prova, Teresa Bonvalot, ficou-se pelos oitavos de final, pontuando 8,50 contra os 11,17 da havaiana Zoe McDougall, na segunda bateria.

O período de espera do Ballito Pro, evento do circuito de acesso à elite mundial, começou em 3 de julho e estende-se até domingo.