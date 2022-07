Elena Rybakina conquista torneio de Wimbledon

Elena Rybakina venceu o torneio de Wimbledon, em ténis, depois de bater a tunisina Ons Jabeur, na final, este sábado, na relva do court principal do All England Club.

A tenista cazaque, de 23 anos, conquista o primeiro Grand Slam da carreira e teve de reverter o resultado que começou por ser favorável à adversária.

Jabeur, número dois do mundo, era favorita diante da 23.ª colocada e entrou forte, com um triunfo por 6-3 no primeiro set, aproveitando o nervosismo de Rybakina. A cazaque, no entanto, encontrou o seu jogo e foi fulminante nos dois sets seguintes, fechando o encontro com um duplo 6-2.

"Estive sempre muito nervosa. Estou aliviada por ter acabado", disse a vencedora da edição 2022 de Wimbledon.

Uma vitória com uma boa dose de ironia, uma vez que Rybakina, apesar de ter nacionalidade cazaque, nasceu na Rússia e tem residência em Moscovo. Só aos 19 anos se naturalizou cazaque.

Vence Wimbledon no ano em que a organização impediu a inscrição de tenistas russas e bielorrussas, devido à guerra na Ucrânia. Na declaração de vitória, ainda no court, Rybakina não fez qualquer referência a esta situação. A tenista agradeceu o apoio que sentiu da sua equipa técnica, dos dirigentes da Associação de Ténis do Cazaquistão, do público e dos pais, que não puderam viajar para Londres.

Rybakina é a primeira tenista nascida na Rússia a vencer o torneio de Wimbledon. Sucede á australiana Ashleigh Barty,