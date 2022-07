Vingegaard lutou até ao fim, mas Pogacar volta a vencer no Tour

Tadej Pogacar venceu a segunda etapa consecutiva na Volta a França. O ciclista esloveno, da UAE Emirates, defendeu a camisola amarela na sétima tirada da prova, esta sexta-feira, com um final explosiva no topo da La Super Planche des Belles Filles, uma escalada de 7 km a 8,7%.

Jonas Vingegaard parecia ter a vitória garantida, mas nos metros finais Pogacar arrancou em força para a meta e bateu o dinamarquês da Jumbo-Visma. Primoz Roglic, também da Jumbo, foi terceiro, a 12 segundos do duo da frente.

Pogacar está a dominar o Tour, ameaça a terceira vitória consecutiva, mas Jonas Vingegaard deu provas de que está em forma para discutir o triunfo final. O esloveno está de amarelo, com 35 segundos de vantagem sobre Vingegaard.

Geraint Thomas, da Ineos, é terceiro da geral, a 1'10 da frente e com oito segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Adam Yates.

Ruben Guerreiro foi o melhor dos ciclistas portugueses, com o 30.º lugar na etapa, a 2'16 do vencedor. Nelson Oliveira cortou a mais de sete minutos de Pogacar, na 69.ª posição. Na geral, o corredor da Movistar é 45.º classificado, a 13'38 do primeiro. A recuperar na tabela, Ruben Guerreiro, da EF Education - Easypost, é 80.º, a mais de 25 minutos do camisola amarela.

No sábado corre-se a 8.ª etapa, entre Dole e Lausanne, com a meta instalada numa montanha de terceira categoria. O percurso conta, ainda, com mais uma contagem de terceira categoria e duas de quarta categoria.