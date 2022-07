Francisco Cabral e Nuno Borges na final do Porto Open

Francisco Cabral e Nuno Borges estão na final do Porto Open, em pares. Num duelo entre duplas portuguesas, Borges e Cabral levaram a melhor sobre Pedro Araújo e Daniel Rodrigues, o par surpreendente do torneio que chegou às meias-finais, aproveitando o "wild card" oferecido pela organização do Challenger portuense.

Disputado sob calor intenso, o desafio foi resolvido ao fim de uma hora e meia, em dois sets, com os parciais de 7-6 e 6-4.

Na final, a melhor dupla portuguesa da atualidade - vencedora do Estoril Open - vai defrontar os indianos Yuki Bhambri e Sketh Myneni, que nas meias-finais derrotaram o checo Marek Gengel e o finlandês Patrik Niklas-Salminen.

O jogo está agendado para este sábado no Complexo Desportivo do Monte Aventino. Este sábado realizam-se ainda os jogos das meias-finais de singulares. O principal favorito à vitória, o australiano James Duckworth, 74 do "ranking" mundial, defronta o turco Altug Celikbilek (179). Na outra meia-final, medem forças o autraliano Christopher O'Connell (108) e o japonês Yoshihito Nishioka (101).