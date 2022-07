Nadal desiste de Wimbledon devido a lesão

Rafael Nadal não vai jogar a meia-final de Wimbledon devido à lesão no abdominal. Nick Kyrgios vai disputar a final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira.

O espanhol foi diagnosticado com uma rotura de sete milímetros no músculo abdominal, mas as primeiras indicações seriam que Nadal tinha a convicção que iria a jogo para disputar a meia-final do torneio.

No entanto, depois de um treino leve de 45 minutos, Nadal informou os responsáveis pelo torneio que não vai conseguir ir a jogo.

Nadal chegou a ser aconselhado a desistir no primeiro "set" dos quartos de final frente a Taylor Fritz, mas aguentou as dores e eliminou o americano numa maratona de cinco "sets".

Assim sendo, o australiano Nick Kyrgios tem passagem direta para a primeira final de um Grande Slam da sua carreira. Na final, defrontará o vencedor da semi-final entre Djokovic e Cameron Norrie.