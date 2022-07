Janice Silva e Fifó regressam à equipa de futsal do Benfica

Janice Silva e Fifó estão de regresso à equipa de futsal do Benfica.

No site oficial, o Benfica confirmou que as duas jogadoras, que em julho se sagraram vice-campeãs da Europa, em Gondomar, deixaram as italianas do Città di Falconara para reintegrar o futsal encarnado.

Janice Silva, pivô de 25 anos e uma das principais figuras de Portugal no Europeu (fez duas assistências na final, perdida para a Espanha), e Fifó, ala de 21 anos, regressam, assim, ao clube que as formou.

O objetivo é conquistar o hexacampeonato, declara Janice: "Estou de volta para contribuir e ajudar a equipa a conquistar os troféus."

Fifó sente-se, agora, uma jogadora mais madura do que quando saiu.

"Claro que venho com outra bagagem, talvez um pouco mais madura, porque ganhamos sempre alguma maturidade e crescemos não só como atleta, mas como pessoa também, tendo estas experiências fora", diz.



O Benfica sagrou-se, na última época, pentacampeão nacional de futsal, feito inédito na vertente feminina da modalidade em Portugal.