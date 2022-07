Daniel Rodrigues é o último português a cair no Porto Open

Daniel Rodrigues é o último português a cair no torneio de singulares do Open do Porto de ténis.

O 786.º classificado do "ranking" ATP, de 22 anos, que já surpreendera ao chegar aos oitavos de final, perdeu diante do francês Hugo Grenier (141), quinto cabeça de série do Challenger portuense, por 6-4 e 6-2.

Termina a representação portuguesa em singulares, no Open do Porto. Contudo, ainda há duas duplas portuguesas em competição no torneio de pares: Daniel Rodrigues/Pedro Araújo e Nuno Borges/Francisco Cabral, com jogos dos quartos de final marcados para esta quinta-feira.