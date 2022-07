Simona Halep continua sem perder um único set e está nas meias-finais de Wimbledon

Simona Halep está num grande momento de forma e quem sofre com isso são as suas adversárias em Wimbledon. A tenista romena apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais, novamente sem perder um set.

Frente à norte-americana Amanda Anisimova, número 25 do "ranking" ATP, Halep, número 18 - e antiga número um mundial -, só precisou de dois parciais para seguir em frente. Venceu por 6-2 e 6-4, em 1h03.

Simona Halep continua, assim, sem perder um único set na relva do All England Club, em 2022: derrotou todas as adversárias por 2-0.

Vencedora em 2019, Halep terá pela frente, na luta por um lugar na final, a cazaque Elena Rybakina, número 23 da hieraquia mundial, que a australiana Ajla Tomljanovic (44), em três sets, por 4-6, 6-2 e 6-3.