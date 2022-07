Nadal resiste a problemas físicos e garante meias-finais de Wimbledon

O espanhol Rafa Nadal está nas meias-finais de Wimbledon, depois de uma longa maratona de cinco "sets" frente ao norte-americano Taylor Harry Fritz.

Nadal, com problemas físicos, foi até aconselhado a desistir pela equipa ainda durante o primeiro "set" devido a queixas na região do abdominal. No entanto, optou por levar o encontro até ao fim e superou o adversário. O jogo ficou apenas decidido no "super tie-break", introduzido esta época em Wimbledon.

O espanhol, número 4 da hierarquia mundial, venceu pelos parciais 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 e 7-6 (10-4), numa longa maratona de mais de quatro horas em que o americano, 14.º do "ranking".

Nadal, que recentemente conquistou o troféu de Roland Garros, não vence Wimbledon desde 2010.

Antes, o australiano Nick Kyrgios chegou pela primeira vez na carreira à meia-final de um Grand Slam, ao ter eliminado o chileno Cristian Garin, em apenas três "sets", por 6-4, 6-3 e 7-6 (7-5).

O polémico tenista, atualmente no 40.º posto do "ranking" ATP, consegue o feito histórico na carreira numa altura em que é acusado de agressão à ex-namorada. A polícia indica que o alegado incidente aconteceu em dezembro do ano passado.

Kyrgios vai agora defrontar Nadal na meia-final. Djokovic e Cameron Norrie disputam a outra vaga na final.