Frederico Silva cai no Open do Porto, duas duplas portuguesas em frente

O português Frederico Silva perdeu frente ao britânico Aidan McHugh, em dois "sets", e está fora do Open do Porto na segunda ronda do torneio.

O 269.º do "ranking" perdeu frente ao número 356 da hierarquia, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-1, numa partida que durou pouco mais de duas horas.

Em individuais, resta apenas um português em prova: Diogo Rodrigues, que joga amanhã frente a Hugo Grenier, quinto cabeça de série do torneio português.

Em pares, Diogo Rodrigues e Pedro Araújo eliminaram a dupla composta por Boris Arias e Federico Zeballos, por 2-1.

Nuno Borges e Francisco Cabral, primeiros cabeças de série em pares, venceram a dupla composta por Evgeny Donskoy e Andrey Kuznetsov, em três "sets", pelos parciais de 5-7, 6-1 e 10-8.

Jaime Faria e Duarte Vale, Fábio Coelho e Gonçalo Falcão foram as outras duas portugueses que jogaram esta quarta-feira, mas foram eliminadas.