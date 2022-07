Wout van Aert foge, vence etapa e consolida amarela no Tour

Wout van Aert venceu a 4.ª etapa da Volta a França, entre Dunquerque e Calais, com uma grande demonstração de força. O camisola amarela do Tour atacou numa escalada de quarta categoria a cerca de 10 km da meta e ninguém mais o apanhou.

van Aert disparou para a vitória numa espécie de contrarrelógio virtual e consolidou a liderança da prova. O belga da Jumbo-Visma chegou a Calais, oito segundos antes do pelotão encabeçado pelo seu compatriota Jasper Philipsen, da Alpecin Deceuninck. O francês Christophe Laporte, também da Jumbo, foi terceiro.

Na geral, Wout van Aert blinda a amarela com mais uns segundos de vantagem sobre a concorrência. O belga é o líder, com 25 segundos de diferença sobre o seu compatriota Yves Lampaert, da Quick-Step Alpha Vinyl. Tadej Pogacar (UAE Emirates) está no terceiro posto, a 32 segundos da frente.

Os dois ciclistas portugueses em prova, Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, terminaram a etapa no pelotão, a oito segundos de van Aert. O ciclista da Movistar está no 64.º posto da geral, a 1'55 do líder. Ruben Guerreiro, da EF Education-Easypost, depois dos vários azares que teve ainda no arranque do Tour na Dinamarcar, mantém-se na cauda da classificação, no 172.º posto, a mais de 16 minutos de Wout van Aert.