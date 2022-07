Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Porto Open

Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio de singulares do Open do Porto, esta terça-feira.

O número dois do ténis português, atual 123.º classificado do "ranking" ATP e quarto cabeça de série do torneio Challenger portuense, perdeu diante do francês Antoine Escoffer, 208.º, em dois "sets", por 7-6 e 6-4.

Por outro lado, Frederico Ferreira Silva, número 269 do mundo, avançou para a segunda ronda. O português beneficiou da desistência do francês Constant Lestienne, 149.º, quando ganhava por 7-5 e 2-1.

João Domingues também fica pela primeira ronda. A completar o trio de duelos luso-franceses, o 319.º classificado da hierarquia mundial permitiu a reviravolta a Grégoire Barrère, 180.º, por 5-7, 7-6 e 6-1.