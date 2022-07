Daniel Rodrigues na 2.ª ronda do Porto Open

Daniel Rodrigues está na 2.ª ronda do Porto Open. O tenista português, 786 do "ranking" mundial, surpreendeu o japonês Hiroki Moriya, 248 da classificação ATP.

Vindo do "qualifying", Daniel Rodrigues venceu em dois sets, por 6-4 e 6-2. Na 2.ª ronda, o madeirense vai defrontar o vencedor do encontro entre Pedro Sousa e Hugro Grenier.

Noutro duelo luso-francês, esta terça-feira, João Domingues não resistiu ao embate com Gregoire Barrere. O 180 do mundo bateu o tenista nacional (319), em três sets, por 5-7, 7-6 e 6-1.

No quadro de singulares do torneio de categoria Challenger, que decorre no Monte Aventino na cidade do Porto, há inda mais dois portugueses em prova: Nuno Borges e Frederico Ferreira Silva.