Aos 34 e mãe de duas filhas, Tatjana Maria nas meias-finais de Wimbledon

Aconteça o que acontecer, Tatjana Maria já escreveu uma página histórica na sua carreira. A tenista alemã, de 34 anos (completa 35 em agosto), está, pela primeira vez, nas meias-finais de um torneio do Grand Slam. Até hoje, o melhor que tinha conseguido, em várias participações, tnha sido a 3.ª ronda em Wimbledon 2015.

O conto de fadas está em cena na relva do All England Club e o capítulo do dia terminou com vitória sobre Jule Niemeier. A sua compatriota, número 97 do "ranking" mundial, também está a fazer a sua história. Aos 22 anos, chegou, pela primeira vez, aos quartos de final de um grande torneio. Mas as luzes estão apontadas para Maria.

Depois de eliminar Ostapenko, Sakkari e Cirstea, a número 103 do WTA, venceu Niemeier nos quartos de final, em três sets, por 6-4, 2-6 e 7-5.

Mãe de duas meninas, Tatjana teve Charlotte em 2013 e Cecilia há pouco mais de um ano, em abril de 2021. Esteve um longo período sem competir, entre 2020 e 2021, mas regressou aos courts ainda no ano passado. Depois de algum tempo sem resultados, rodou em torneios do ITF e surgiu em grande em abril de 2022, com o triunfo no WTA 250 de Bogotá, na Colômbia.

Foi o seu segundo título num torneio desta categoria, depois de Maiorca em 2018. Tatjana Malek, Maria pelo marido Charles-Edouard Maria, tem um estilo de jogo muito peculiar no circuito mundial, com o "slice" como pancada preferencial.

E é fatiando cada problema que tem pela frente que tentar chegar ao título em Wimbledon. Nas meias-finais terá pela frente a vencedora do encontro entre a principal favorita à vitória, depois da queda de Iga Swiatek, a tunisina Ons Jabeur (3) ou a checa Marie Bouzkova (63).