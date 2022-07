Pedro Araújo derrotado no Porto Open pelo jogador melhor cotado do torneio

Pedro Araújo foi eliminado na 1.ª ronda do Porto Open pelo australiano James Duckworth, número 74 do "ranking" mundial e cabeça de série número do torneio. O tenista português, de 20 anos, bateu-se bem diante de um adversário com vasta experiência, apesar da derrota em dois sets, por 6-3 e 6-4.

Araújo, 589 do mundo, recebeu um "wild card" da organização e teve entrada direta para o quadro principal. Na 2.ª ronda do torneio, que se realiza no Monte Aventino, Duckworth vai defrontar o vencedor do encontro entre Antoine Bellier (217) e Jason Jung (265).

O australiano chega ao Porto depois de na semana passada ter estado em Wimbledon. Foi derrotado na 1.ª ronda do Grand Slam britânico por Andy Murray, em quatro sets.

Desta segunda-feira destaque, ainda, para a vitória de Daniel Rodrigues sobre Henrique Rocha, na última ronda do "qualifying". Daniel Rodrigues, 786 do "ranking" ATP, venceu, em dois sets, por 6-0 e 6-3. Na 1.ª ronda do quadro principal, o madeirense vai defrontar o japonês Hiroki Moriya (248).

Duarte Vale também jogou por um lugar no quadro principal, mas foi derrotado na qualificação pelo brasileiro Gabriel Decamps. O quadro de singulares do Porto Open está finalmente completo e conta com seis tenistas portugueses: Nuno Borges, João Domingues, Frederico Ferreira Silva, Pedro Sousa, Daniel Rodrigues e Pedro Araújo, que entretanto foi eliminado por Duckworth.

O torneio de pares tem como maior atração a dupla Nuno Borges/Francisco Cabral. Depois da prestação na relva de Wimbledon, os vencedores do Estoril Open iniciam a época em piso duro. Na 1.ª ronda defrontam uma dupla russa formada por Andrey Kuznetsov e Evgeny Donskoy.

Há mais duas duplas portuguesas em prova: Pedro Araújo/Daniel Rodrigues, que defrontam os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos; Jaime Faria e Duarte Vale, que têm pela frente o norte-americano Reese Stalder e o filipino Ruben Gonzales.