Neemias Queta marca 14 pontos na Summer League da NBA

O poste português Neemias Queta marcou 14 pontos no triunfo dos Sacramento Kings sobre Miami Heat por 81-64, no domingo, na Summer League da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Além dos 14 pontos, o português conseguiu ainda três roubos de bola, sendo um dos jogadores em destaque da partida, na qual Keon Ellis tenha sido o melhor marcador dos Kings, com 17 pontos.

No primeiro encontro do torneio de São Francisco (Califórnia) da Summer League, Queta tinha conseguido 12 pontos, seis ressaltos e dois desarmes de lançamento, no triunfo sobre os Golden State Warriors (86-68).