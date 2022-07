Medalha de ouro para João Coelho

O atleta português João Coelho conseguiu a medalha de ouro dos 400 metros dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, ao correr a final da distância em 45,41, novo recorde pessoal.

No Estádio Olímpico de Oran, o atleta de 27 anos bateu o marroquino Hamza Dair, segundo com 45,65, e o argelino Abdennour Bendjemaa, terceiro com 46,06.

O novo recorde pessoal do homem do Sporting, que tinha como anterior marca os 45,85, dá o terceiro ouro à missão portuguesa na Argélia, igualando o número de primeiros lugares conseguidos em Tarragona.

Portugal tem agora 14 medalhas na prova, somando os ouros de João Coelho, Diogo Ribeiro e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran 2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.