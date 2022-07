Jakobsen ganha ao sprint. Wout van Aert é o novo líder no Tour

O ciclista neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu a segunda etapa da 109.ª Volta a França, ao impor-se ao “sprint” na cidade dinamarquesa de Nyborg, com Wout van Aert (Jumbo-Visma) a ascender à liderança da geral.

Em estreia no Tour, Jakobsen foi o mais forte no final dos 202,2 quilómetros entre as cidades dinamarquesas de Roskilde e Nyborg, cortando a meta com o tempo de 04:34.34 horas, à frente do novo camisola amarela, novamente segundo, e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terceiro.

Graças às bonificações, Van Aert vai vestir, pela primeira vez na sua carreira, a amarela da Volta a França, relegando o anterior líder, o também belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), que caiu a 20 quilómetros da meta, para a segunda posição, a um segundo. O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), bicampeão em título, que sofreu uma queda na parte final da etapa, é terceiro, a oito segundos.