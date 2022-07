Portugal goleia e está na final do Europeu de futsal feminino

A seleção nacional goleou a Hungria, por 6-0, e está na final do Campeonato da Europa de futsal feminino, que se realiza no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Ao intervalo, a seleção já vencia por 3-0, com golos de Pisko, Carolina Pedreira e Fifó.

Um autogolo de Folk concedeu ainda mais conforto para Portugal, já no segundo tempo, aos 23 minutos de jogo. Perto do final, a vantagem dilatou-se. Cátia Morgado fez o quinto e Ana Maria fechou a contagem, a dois minutos do fim.



Portugal entrou de início com Ana Catarina, Carla Vanessa, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Pisko.

Desta maneira, repete-se a final do último Europeu, em 2019, também em Gondomar, entre Portugal e Espanha. Na altura, a seleção nacional perdeu por 4-0. O jogo decisivo está marcado para as 18h00 de domingo.