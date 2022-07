"Objetivo de Portugal é vencer o Europeu Feminino de Futsal"

Nas meias-finais Portugal defronta a Hungria e a Espanha mede forças com a Ucrânia. Pedro Dias acredita numa final com as duas equipas ibéricas.

“Essa é uma forte possibilidade, porque são as duas primeiras equipas do 'ranking' europeu, e como não se vão defrontar nas meias-finais podem encontrar-se na final. Mas para se chegar a esse jogo, há primeiro que jogar dia 1 contra a Hungria, e onde Portugal terá de fazer o seu trabalho, fazer um jogo competente e vencer. Neste momento o foco mais importante é estarmos todos alinhados naquilo que é preciso fazer no jogo da meia-final, para depois pensarmos no jogo seguinte”, aponta.

Gondomar acolhe o Europeu e Pedro Dias sublinha a importância da seleção jogar perante o seu público.

“É sempre importante no desporto jogar em casa, sabemos que o público acaba por ser um sexto jogador, e certamente vamos ter o apoio do público como tem acontecido com as seleções. Esperamos um ambiente fantástico a começar esta sexta-feira para ajudar a seleção a ganhar o jogo”; antevê.