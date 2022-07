Hóquei em patins. Sporting contrata ex-técnico do Benfica

O técnico Alejandro Domínguez, que comandou o Benfica entre 2018 e 2021, é o novo treinador de hóquei em patins do Sporting.

Depois de um ano sem treinar, o espanhol regressa a Portugal, mas desta vez de leão ao peito.

Em declarações ao Jornal Sporting, Domínguez diz que “é um sonho tornado realidade”.

“Quantos clubes há no mundo com esta envergadura, com esta história e que nos últimos anos conseguiu ganhar tanto? Foi uma decisão fácil de tomar”, garante.

Alejandro Domínguez já foi treinador no Reus, das seleções espanholas, masculina e feminina, e Benfica.

Pelos encarnados conquistou a Taça 1947, em 2020/21.