Evelise Veiga conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo

Evelise Veiga foi esta sexta-feira terceira classificada na final do salto em comprimento, com 6,54 metros de marca, arrecadando a 12.ª medalha para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo Oran'2022.

Veiga conseguiu a marca logo ao segundo salto, e acabou empatada com a segunda classificada, a egípcia Esraa Owis, com desempate desfavorável, e atrás da campeã, a sérvia Milica Gardasevic, que saltou 6,67 metros.

A abrir, saltou para 6,15 metros, depois os 6,54 metros que deram o bronze, 6,39, dois nulos e fechou com 6,21 metros, todos longe da sua melhor marca pessoal, os 6,71 metros.

Em Tarragona'2018, a atleta do Sporting, de 26 anos, tinha ficado em quinto lugar, subindo agora ao pódio, competindo ainda no triplo salto.

É a quarta medalha do atletismo em Oran'2022 e a terceira no dia de hoje, depois do ouro de Diogo Ribeiro nos 50 metros mariposa e da prata de Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa.

Portugal tem agora 12 medalhas na prova, somando os ouros de Diogo Ribeiro e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.