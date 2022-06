Nuno Borges e Francisco Cabral avançam para a segunda ronda de pares em Wimbledon

A ronda inaugural no All England Club marcou a estreia, como dupla, em torneios do Grand Slam. Os dois portugueses derrotaram o par composto pelos veteranos Treat Huey, número 108 do "ranking" mundial, filipino de 36 anos, e Franko Skugor (185), croata de 34, em cinco "sets", pelos parciais de 7-6(11), 3-6, 5-7, 6-3 e 6-2. Encontro que demorou 3h16.

Francisco Cabral, em estreia absoluta num Major, é o melhor tenista português da atualidade na variante de pares, número 67 ATP. Nuno Borges (90), com quem venceu o Estoril Open, é o seu parceiro habitual.

Com esta passagem à segunda ronda, Nuno Borges e Francisco Cabral já garantiram um encaixe de 23.537 euros em prémios monetários. Os vencedores do torneio de pares recebem um total de 635 mil euros.

Os dois portugueses já conhecem os adversários da segunda ronda. São os colombianos Juan Sebastian Cabal, de 36 anos, e Robert Farah, de 35, sextos cabeças de série no torneio e que ocupam a 12.ª posição do "ranking" mundial de pares. Têm dois Majors no currículo: em 2019, conquistaram os torneios de Wimbledon e do US Open.

Também João Sousa, 226.º do "ranking" mundial de pares, que faz dupla com Jordan Thompson (167.º), está na segunda ronda de Wimbledon. O português e o australiano ainda aguardam por adversários.

No torneio de singulares já não há representação portuguesa: João Sousa e Nuno Borges foram eliminados logo na primeira ronda.