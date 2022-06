Contra a chuva e contra o susto. Nadal está na terceira ronda de Wimbledon

Rafael Nadal está na terceira ronda de Wimbledon, após mais de três horas de sobressalto - ora devido à chuva, ora devido à falta de inspiração que permitiu que o seu adversário lhe pregasse um pequeno susto.

Diante do lituano Ricardas Berankis, número 106 do mundo, o tenista espanhol, segundo cabeça de série do torneio e número quatro do "ranking" ATP, lembrou-se que a relva não lhe assenta tão bem como a terra batida e chegou a fazer temer os seus mais ávidos fãs.

Ainda assim, e depois de uma pausa longa para a chuva fazer das suas, como costuma ousar fazer no All England Club, apogeu da Inglaterra fria e "posh", Nadal fechou o encontro ao fim de três horas e dois minutos de jogo, em quatro "sets", pelos parciais de 6-4, 6-4, 4-6 e 6-3.

Na terceira ronda, Nadal terá de subir o nível para passar, pois terá pela frente um adversário do "top-100". Trata-se do italiano Lorenzo Sonego, que chega a Wimbledon no 54.º posto da hierarquia mundial.