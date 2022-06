Novak Djokovic apura-se para a terceira ronda de Wimbledon

Bastaram duas horas para Novak Djokovic garantir um lugar na segunda ronda de Wimbledon, terceiro torneio da época do Grand Slam de ténis.

O tenista sérvio, atual número três do mundo e primeiro cabeça de série no All England Club, derrotou o australiano Thanasi Kokkinakis, número 79 do "ranking" ATP, em três sets, pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2.

Na terceira ronda, na sexta-feira, Djokovic terá pela frente o compatriota Miomir Kecmanovic, atual 30.º classificado da hierarquia mundial.

A participação de Djokovic, campeão em título, em Wimbledon chegou a estar em dúvida. No entanto, no final de abril, a organização permitiu-lhe a entrada, mesmo não estando vacinado contra a Covid-19.

Tenistas russos e bielorrussos foram definitivamente excluídos, devido ao conflito com a Ucrânia, algo a que o próprio Djokovic se opôs. Uma decisão que deixa de fora o atual número um mundial, o russo Daniil Medvedev, assim como o oitavo, o também russo Andrey Rublev.

Por outro lado, a ATP e a WTA, as associações de ténis masculina e feminina, anunciaram que Wimbledon não contará para os "rankings".

Djokovic é, aliás, o tenista mais cotado em ação no torneio, uma vez que o alemão Alexander Zverev, número dois mundial, está ledionado.