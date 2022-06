João Sousa continua em Wimbledon na vertente de pares

O tenista português João Sousa e o australiano Jordan Thompson apuraram-se para a segunda ronda de pares de Wimbledon, ao vencerem a partida frente a Matwe Middelkoop e Luke Saville em cinco “sets”.

Um dia depois de ser afastado na primeira ronda de singulares no terceiro “Grand Slam” do ano pelo francês Richard Gasquet, em cinco “sets”, o número um nacional voltou aos “courts” do All England Club para, ao lado do seu parceiro australiano, superar uma dupla mais cotada e que esteve a vencer por 2-0.

Sousa e Thompson conseguiram dar a volta ao jogo e triunfaram pelos parciais de 2-6, 4-6, 7-6 (7-4), 6-3 e 6-3, num encontro que durou três horas e sete minutos.