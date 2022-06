Serena Williams eliminada na primeira ronda de Wimbledon

A norte-americana Serena Williams, antiga número um mundial, foi eliminada na primeira ronda de Wimbledon, terceiro “Grand Slam”, ao ser derrotada pela francesa Harmony Tan em três “sets”.

Williams, atual 1204.ª do “ranking” mundial e que já venceu 23 “Grand Slams” na carreira, foi batida pela 115.ª da hierarquia, pelos parciais de 7-5, 1-6 e 7-6 (10-7), num encontro que teve a duração de 3h14.

Serena Williams, que regressou à competição em singulares depois de um ano de ausência, com o último jogo disputado precisamente no All England Club em 2021, não conseguiu passar na primeira ronda do torneio que já venceu por sete vezes, a última das quais em 2016.