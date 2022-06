Jabeur passeia na relva de Wimbledon e já está na 2.ª ronda

Ons Jabeur está na 2.ª ronda do torneio de Wimbledon, em ténis, depois de ter batido a sueca Mirjam Bjorklund, em dois sets, por 6-1 e 6-3.

Desafio relativamente fácil de resolver pela tunisina frente à número 125 do mundo, num encontro que durou apenas 54 minutos. A número dois do mundo está recuperada de um pequeno problema físico que a levou a desistir do Open de Eastbourne, na semana passada, e é uma das candidatas à vitória em Wimbledon.

Na 2.ª ronda, Jabeur vai defrontar a vencedora do encontro entre a canadiana Rebecca Marino (104) e a polaca Katarzyna Kawa (132).

A norte-americana Alison Riske-Amritraj (36), a ucraniana Lesia Tsurenko (101) e a polaca Maja Chwalinska também já garantiram apuramento para a 2.ª ronda do torneio que arrancou esta segunda-feira em Londres.