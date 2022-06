Djokovic avança para a terceira ronda em Wimbledon

O tenista sérvio Novak Djokovic, terceiro jogador mundial e detentor do título, qualificou-se para a segunda ronda do Torneio de Wimbledon, terceiro “Grand Slam do ano, ao vencer o sul-coreano Kwoon Soonwoo, 81.º ATP.

Djokovic, de 34 anos e primeiro cabeça de série no Open britânico, superou o sul-coreano em quatro “sets”, pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, num embate que durou 2h27.

Na segunda ronda, o sérvio, que procura o 21.º título do “Grand Slam” e sétimo em Londres, depois de 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2021, vai medir forças com o vencedor do embate entre o australiano Thanasi Kokkinakis, 79.º do mundo, e o polaco Kamil Majchrzak, 91.º da hierarquia mundial.