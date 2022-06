O Benfica venceu o Sporting, por 3-2, e conquistou o nono título de campeão nacional de hóquei feminino.

As leoas começaram a vencer, com dois golos de Sofia Moncóvio, mas as encarnadas deram a volta ao marcador com tentos de Cata Flores (2) e Marlene Sousa.

A equipa da Luz tinha vencido a primeira partida da final, no pavilhão João Rocha, por 3-2.

Desde 2012, ano em que venceu o Turquel, que todos os títulos de campeão acabam no Pavilhão da Luz.