Trio de portugueses já conhece sorte nos pares de Wimbledon

A dupla portuguesa formado por Francisco Cabral e Nuno Borges defronta na 1.ª ronda do torneio de Wimbledon o par formado pelo filipino Treat Huey e o croata Franko Skugor.

Cabral e Borges voltam a juntar-se, depois de ter vencido o Estoril Open e vão estrear-se na relva do All England Club. Skugor e Huey são dois veteranos que já estiveram no "top-20" do "ranking" mundial de pares. Atualmente estão acuma do "top-100", mas têm vários títulos no currículo.

Skugor, vencedor da Taça Davis pela Croácia em 2018, já chegou por duas vezes às meias-finais de Wimbledon e chegou aos quartos de final de Roland Garros no ano passado. Huey tem oito títulos no circuito ATP, entre eles a conqista do Estoril Open em 2015.

João Sousa, também inscrito na torneio de pares, fará dupla com o australiano Jordan Thompson. Defrontam o neerlandês Matwe Middelkoop e o australiano Luke Saville.

Middelkoop, de 38 anos, é o número 26 do "ranking" de duplas e em 2022 já venceu o Open de Roterdão. Saville foi finalista vencido do Open da Austrália em 2020, ao lado de Max Purcell.