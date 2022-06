Serena com Harmony na 1.ª ronda de Wimbledon

Harmony Tan, tenista francesa de 24 anos, número 113 do mundo, vai apadrinhar o regresso de Serena Williams à competição, em singulares, um ano depois do último jogo da norte-americana.

A antiga número um do mundo, agora no lugar 1204 do "ranking" WTA, aqueceu em Eastbourne esta semana, em pares, com Ons Jabeur. Recuperada de problemas físicos, a forma como Serena, de 40 anos, se vai apresentar é uma incógnita para todos.

O sorteio do quadro feminino determinou, ainda, encontro de Iga Swiatek, número um do mundo, com a "qualifier" Jana Fett, croata, número 254 do "ranking". Annet Kontaveit, segunda do "ranking", está de volta à competição, depois de ter tido complicações pós-Covid e vai defrontar a norte-americana Bernarda Pera (119).

A tunisina Ons Jabeur, terceira do "ranking", sentiu problemas físicos em Eastbourne, mas deverá estar a 100% para jogar com a sueca Mirjam Bjorklund na 1.ª ronda.

Sem tenistas russas e bielorrussas, devido à guerra na Ucrânia, Wimbledon não conta, entre outras, com a número seis do mundo Aryna Sabalenka, da Bielorrússia. A detentora do título, Ashleigh Barty não vai defender a sua conquista, uma vez que reformou-se do ténis, após a vitória no Open da Austrália no início do ano.