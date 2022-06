Rafael Reis é campeão nacional de contrarrelógio

Rafael Reis é o novo campeão nacional de contrarrelógio. O ciclista de Setúbal, que esteve em destaque na última edição da Volta a Portugal, foi o mais rápido (40:23m) a cumprir o percurso de 33,5 quilómetros em Mogadouro, esta sexta-feira.

É o primeiro título de Rafael Reis, que já tinha acumulado alguns pódios na especialidade. O ciclista da Glassdrive Q8 Anicolor sucede a João Almeida, que este ano foi terceiro classificado. O seu companheiro de equipa na UAE Emirates, Ivo Oliveira, ficou na segunda posição, a 29 segundos do vencedor.

No escalão feminino, Daniela Campos revalidou o título conquistado no ano passado. A ciclista da Bizkaia Durango completou o percurso de 21,5 quilómetros em 32:35m. Gastou menos sete segundos do que a sua companheira de equipa Beatriz Pereira e menos 12 segundos do que Ana Caramelo (Kiwi Atlántico-Louriña Cycling Team), terceira classificada.