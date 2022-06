Portugal goleia Ucrânia

A seleção feminina de futsal goleou a Ucrânia por 6-0, no último encontro de preparação antes da fase final do Europeu.

Os golos da equipa das quinas em Oliveira de Azeméis foram apontados por Cátia Morgado, Catarina Pedreira (2), que se estreou a marcar, Ana Pires (2) e Maria Pereira.

A segunda edição do Campeonato Europeu de futsal feminino decorre entre os dias 1 e 3 de julho em Gondomar, com as seleções de Portugal, Espanha, Hungria e Ucrânia.

Na sexta-feira, o jogo de abertura entre a Espanha e a Ucrânia está agendado para as 17h00, enquanto a formação de Luís Conceição vai defrontar a Hungria às 20h00.

Carla Vanessa recebeu distinção pelas 75 internacionalizações, no dia em que a capitã, Ana Azevedo, chegou ao jogo 100.