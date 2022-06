Nuno Borges falha acesso ao quadro principal de Wimbledon

Nuno Borges não conseguiu apurar-se para o quadro principal do torneio de Wimbledon. O tenista português, 13.º cabeça de série do "qualifying", perdeu na última ronda diante do autraliano Max Purcell (156).

Numa partida a cinco sets, Nuno Borges (122) venceu o primeiro parcial, por 6-3, mas foi derrotado nos seguintes, ao fim de três horas de jogos, por 6-7, 4-6 e 6-7.

O tenista maiato, número dois nacional, chegou a ter vantagem significativa no quarto set, mas acabou por permitir a recuperação a Purcell, jogador com mais experiência em relva.

A eliminação de Nuno Borges deixa João Sousa como único representante português com presença assegurada no quadro de singulares do Grand Slam britânico.