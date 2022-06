Jogos do Mediterrâneo. Equipa portuguesa já está na Argélia

A equipa de Portugal que vai participar na 19.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, entre 25 de junho e 6 de julho, chegou esta quarta-feira a Oran, na Argélia.

Do total de 157 atletas selecionados, viajaram já os que representam o Badminton, Futebol, Ginástica Artística, Karaté, Lutas Amadoras, Petanca, Pólo Aquático, Ténis, Ténis de Mesa e Vela.

Na próxima segunda-feira, dia 27, o grupo fica completo com os atletas do Andebol, Atletismo, Basquetebol 3x3, Ciclismo, Esgrima, Judo, Natação, Tiro, Tiro com Arco e Tiro com Armas de Caça.

Em Oran, Portugal vai competir num total de 117 provas.